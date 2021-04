No hay agua en colonia Mártires de Chicago, en Xalapa; CMAS sólo se burla

Apreciable Director de Al Calor Político:



Por este conducto, los vecinos de la colonia Mártires de Chicago, prolongación Serafín Olarte, queremos denunciar que la Comisión Municipal del Agua de Xalapa nos tienen ya 15 días sin servicio de agua.



Llamamos a las líneas de teléfono de la Comisión y se burlan de nosotros, nos regañan y sarcásticamente dicen que enviaran una pipa y no envían nada y no dan sus nombres, nos dan números de folios que sólo sirven para callarnos la boca, se portan de manera grosera y soez y no se dan cuenta que somos personas de la tercera edad quienes pedimos respetuosamente este servicio.



Le pedimos al Presidente y al Director del Agua de Potable de Xalapa intervengan en esa situación lo más pronto posible, consideren el tiempo ya sin el servicio de agua y que en nuestros domicilios viven menores de edad, adultos mayores y trabajadores que necesitamos el servicio diario.



Sin otro particular, le envío un cordial saludo.



Atentamente,



Vecinos organizados.