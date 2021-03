No hay “chivos expiatorios” por asesinato de Exalcaldesa de Cosoleacaque

La Fiscalía General del Estado (FGE) lleva avances importantes en el caso del asesinato de la exalcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín y su hija Carla Enríquez, como la detención de presunto partícipe en los hechos, señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



El Mandatario estatal desestimó que haya “chivos expiatorios”, como señalaron familiares del detenido, ya que afirmó que la Fiscalía actúa con apego a la legalidad y hay confianza en su actuar.



Es por lo anterior que la FGE cuenta con el respaldo de la autoridad federal, así como del propio Estado, donde afirmó que no habrá impunidad en este y en ningún otro caso.



“Está en manos de la Fiscalía, hay detenidos, no hay necesidad de generar chivos expiatorios, las Fiscalías se están apoyando; se tienen avances importantes, no va a quedar impune, hay un resultado de avance, detenidos presuntos partícipes del caso”, apuntó.



Por lo anterior, insistió en que por la secrecía de la investigación no puede abundar, ya que la Fiscalía es la que cuenta con toda la información.



En otro tema y respecto a la desaparición de un ciudadano argentino en territorio veracruzano, en la zona de Chichicaxtle, es la misma FGE la que mantiene las investigaciones.



“Yo no puedo intervenir en ese caso, la Fiscalía está trabajando, la carpeta está abierta. Tenemos confianza en la Fiscalía General del Estado”, dijo.



Celebró que sus familiares hayan aportado información, “que se siga dando, insisto, la información es crucial. En ese caso la información que se pueda aportar y ahora que se haga público que pudieran dar información quien la pudiera tener.



“La carpeta está abierta, está en búsqueda, ya también tanto la Fiscalía Especializada como el Mecanismo de Búsqueda trazan sus estrategias”, puntualizó.



El Gobernador recordó que la Comisión Estatal de Búsqueda tiene dos formas de actuación en la búsqueda de personas desaparecidas: la que es con información que ya tiene mucho tiempo y que surge a partir de que se denuncia la desaparición y otra es la búsqueda de personas que están reportadas y que no se ha aclarado cuáles son los posibles motivos de su desaparición.



“Se tiene que seguir, vamos a seguir, no vamos a quitar el dedo de encima, seguiremos en ese tema hasta a ver qué pasó ahí. Tenemos confianza en la FGE, ha dado resultados”, refrendó.