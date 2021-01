No hay condiciones para reapertura del Museo de la Orquídea, en Coatepec

Sigue sin haber condiciones para la reapertura del Museo de la Orquídea en Coatepec, indicó el gerente del lugar, Oscar Espino Contreras.



Y es que dijo que luego del cambio de semaforización de la pandemia, sigue sin haber esperanzas para que este lugar pueda abrir pronto.



“Ha cambiado la semaforización y preferimos seguir conservando la salud de quienes nos visitan y de quienes estamos ahí. Los fríos nos hacen más vulnerables a todos y mantenemos las actividades suspendidas en tanto no veamos un poco de condiciones, para no poner en riesgo a nuestros trabajadores y los visitantes”, detalló.



Entrevistado, aseguró que con “esfuerzo”, no se ha despedido a ninguno de los empleados del museo y continúan en la espera de que en los próximos meses puedan regresar a esta actividad turística.



“No se han despedido a trabajadores, hemos hecho un esfuerzo por seguir manteniendo a nuestro equipo, trabajando y guardando la esperanza de tiempos mejores, esperemos regresar pronto y emprender el vuelo”, comentó.



Finalmente lamentó que este sector sea de los más “golpeados”, pues en estos momentos este tipo de actividades no son prioridad para reabrirlos, aunque insistió que es prioridad mantener la salud.