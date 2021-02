No hay condiciones para regreso a clases presenciales reconoce ANIEP

Aun cuando el estado de Veracruz fue colocado en semáforo sanitario amarillo en esta semana “no existen las condiciones propicias y sobre todo recomendables para un regreso presencial a clases”, aseguró Antonio Alarcón Camarillo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Particulares del Estado de Veracruz (ANIEP).



En entrevista, el representante estatal de escuelas privadas en la entidad, consideró que son otro tipo de condiciones las que se tienen en la entidad veracruzana y el planteamiento que se ha hecho en otros estados de regresar a clases de manera presencial, es porque posiblemente las condiciones ya son más favorables para eso, pero no es el caso de Veracruz, agregó.



Expresó que ya se ha tocado este asunto con las autoridades educativas de Veracruz y se le ha planteado esta situación hasta que todo el personal, tanto docente, administrativo y personal de apoyo y asistencia a la educación esté totalmente vacunado.



“Lo que tratamos de hacer es resguardar la integridad física de toda la comunidad estudiantil, o sea, los alumnos, los padres de familia, los mismos maestros, los directivos y administrativos de las instituciones escolares, pues tienen que tener la seguridad de que este regreso a clases se haga lo más protegidos posibles y nosotros consideramos que todavía no existen estas condiciones idóneas para hacerlo”, añadió.



En ese tenor, dijo que se está trabajando día a día para que esto se pueda llevar a cabo a la brevedad posible, porque muchas escuelas ya enfrentan complicaciones económicas, financieras, laborales y demás, pero también entendemos que no se puede hacer, al menos aquí en el estado de Veracruz, probablemente algunas otras entidades ya tengan otras condiciones ya más favorables y probablemente se pueda ese caso, abundó.



Finalmente, mencionó que se está en espera de la aplicación de la vacuna para todos los docentes de las instituciones privadas, quienes también fueron considerados para registrarse en la plataforma establecida por la Secretaría de Educación de Veracruz, en donde se estima que los quince mil maestros de unas 200 escuelas en todos los niveles, existentes en la entidad, cumplan con esta disposición y sean inmunizados en su oportunidad.