No hay confianza de veracruzanos para denunciar delitos ante la Fiscalía: INEGI

Del total de delitos cometidos en Veracruz durante 2020, la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, sólo inició carpeta de investigación en el 6.6 por ciento de los casos, por lo que el 93.4 por ciento de los delitos no fueron investigados, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).Entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante la Fiscalía de Veracruz, destacan quienes consideran que hacerlo es una pérdida de tiempo (32.3 por ciento); y quienes desconfían de la Fiscalía (8.7 por ciento).En total, el 52 por ciento de las personas que decidieron no denunciar, lo hicieron por causas atribuibles a la autoridad, entre las que el INEGI enumera el miedo a que lo extorsionaran; trámites largos y difíciles; la pérdida de tiempo; la desconfianza en la autoridad y la actitud hostil de la autoridad.Asimismo, el 47.6 por ciento de las personas que decidieron no denunciar lo hicieron por causas como miedo al agresor, por considerarlo un delito de poca importancia y porque no contaba con pruebas para sustentar su denuncia.Por lo que, según los resultados de la encuesta, en Veracruz, durante 2020, la cifra negra, es decir, los delitos no investigados, alcanzó el 93.4 por ciento, misma que es calculada sumando el porcentaje de delitos no denunciados (90 por ciento) más los delitos denunciados respecto de los cuales no se inició carpeta de investigación (3.4 por ciento).