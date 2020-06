No hay coronavirus en penales de Veracruz, afirma Seguridad Pública

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) niega que existan enfermos de COVID-19 en los penales del estado de Veracruz y mucho menos, fallecimientos a causa de este padecimiento; asegura que no hay casos sospechosos ni confirmaciones.



El titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado, a través del informe oficial que otorgó en la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, refirió que ante la contingencia sanitaria, la situación del sistema penitenciario se mantiene sin casos de Coronavirus.



“Actualmente, los 17 Centros Penitenciarios estatales cuentan con una población total de 6 mil 362 personas privadas de su libertad; 401 mujeres y 5 mil 961 hombres, donde hasta el momento no se cuenta con casos sospechosos ni confirmación de COVID-19”, sostuvo ante el Gobernador del Estado y las autoridades estatales presentes en la reunión.



Destacó que en los módulos de 72 horas, no se ha detectado contagio el personal privado de la libertad y se mantiene activo el protocolo de atención de emergencia y la estrategia de prevención de Salud en los 17 centros estatales, para el resguardo de la población penitenciaria.



Gutiérrez Maldonado destacó que si se llegara a presentar algún caso sospechoso, el personal de primer contacto en los centros penitenciarios deberá actuar de manera inmediata para aislar a la persona en áreas específicas acondicionadas para su atención básica.



Sin embargo, fue claro al mencionar que se han estado promoviendo las medidas de prevención básicas para evitar contagios, tales como: instalación de filtros de acceso en cada penal y desinfección de sus áreas internas y externas, tres veces al día.



Por otra parte, el titular de la SSP señaló que el viernes pasado, una persona privada de su libertad fue trasladada del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo al Hospital Civil de Xalapa “Luis F. Nachón” pero se debió a que presentó un cuadro de descompensación por padecer diabetes mellitus o de tipo 2.



Al pertenecer al sector vulnerable de contagio por COVID-19, fue canalizada para su observación al CAE y actualmente se encuentra estable y recibiendo toda la atención médica necesaria, finalizó Hugo Gutiérrez en su reporte.



Por tanto, se descartan los supuestos 150 enfermos en el Penal de Pacho Viejo y las dos defunciones de las que se ha mencionado que fueron por COVID-19 en ese penal, pues hasta el momento no hay reporte de estos casos.