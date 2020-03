No hay coronavirus en Veracruz, van 6 casos descartados: Gobernador

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aclaró que hasta el momento no existen casos de coronavirus en la entidad, sólo hubo la sospecha de seis casos, pero salieron negativos.



"No hay ninguno. Casos sospechosos sí, ya llevamos como seis, pero todos han salido negativos, los últimos tres fueron negativos y ahorita está uno en estudio y ya", dijo.



Asimismo, el mandatario estatal afirmó que ya se están tomando todas las acciones preventivas para el COVID-19.



"Estamos con todos los protocolos, desde luego nosotros damos seguimiento a todos los casos sospechosos".



Piden a xalapeños no entrar en pánico



Por su parte, el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero pidió a la ciudadanía a que no cunda el pánico, afirmando que es muy bajo el riesgo de que se propague.



"Estamos transmitiendo a la población de que esté en calma, serena, se están tomando medidas necesarias para aislar cualquier caso que se presente".



Respecto al desabasto de cubrebocas y otros insumos, el primer edil señaló que es consecuencia de la mala información que se está generando, y también está provocando que vendedores abusen de la población.



"Eso da pie a que alguien abuse de un producto que puede costar pocos pesos, no faltará a que alguien los quiera vender muy caros, que la gente no se preste a esto", concluyó.