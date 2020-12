No hay crisis hospitalaria en Veracruz, señala IMSS tras mandar médicos a CDMX

Luego de que médicos de la entidad partieran a la Ciudad de México para apoyar ante la pandemia, la delegada del IMSS Veracruz Sur, Célida Duque Molina, aclaró que por ahora no hay emergencia hospitalaria en el Estado por coronavirus.



“Estoy muy tranquila, nos iremos por un periodo corto y los hospitales tienen suficiente número de camas, no hemos superado la ocupación de 35 por ciento y estamos muy orgullos del personal de Veracruz Sur y mucho más del que se va con nosotros”, señaló.



Comentó que esperan estar en la capital del país un mes, pero esto dependerá del panorama epidemiológico.



Indicó que la mayoría de quienes fueron son jóvenes, “fabulosos profesionistas”, que son los que estarán dando la batalla.



La titular de la delegación Veracruz Sur del IMSS rogó a la población que se queden en casa y si bien vienen las fiestas decembrinas es importante mantener el uso de cubrebocas, la sana distancia, la higiene de manos y de preferencia el aislamiento social.



La aplicación de estas medidas, destacó, permitirá que no se desborden los contagios.

Dijo estar muy orgullosa de su personal que al conocer de la convocatoria se anotó para ir, pues ni siquiera sabían si iba a haber algún estímulo extra, simplemente lo hicieron por ayudar.



Expresó que los cuidará para que todos regresen sanos.