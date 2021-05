No hay denuncia por presunto plagio de líder de Todos por Veracruz en Pánuco: Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reveló que hasta el momento no hay ninguna denuncia por la “presunta” privación ilegal de la libertad del dirigente municipal en Pánuco del partido Todos por Veracruz, quien este jueves fue atacado a balazos, hechos que dejaron a una persona muerta.



En conferencia de prensa, el Mandatario aclaró que investigan el caso y darán con los responsables del homicidio y el supuesto plagio.



“No hay denuncia pero iniciamos (la investigación) por noticia criminal y los indicios que tenemos. No ha habido denuncia de los familiares, entonces nosotros sí vamos a investigar, vamos a dar con los responsables del homicidio”, dijo.



Este jueves, Todos por Veracruz denunció públicamente que su representante en la zona norte, Rafael Higareda Barriga, sufrió un ataque armado, muriendo uno de sus acompañantes.



“Hasta este momento, no tenemos ninguna información sobre su paradero, por lo que al igual que su familia, tememos por su vida”, dijo en un video difundido por redes el dirigente estatal del partido, Jesús Vázquez.



Al respecto y ante otros casos de violencia en el norte de Veracruz, el Gobernador comentó que vigilan si hubiera algún trasfondo “político-electoral”.



“Estamos ocupados observando cómo se van dando algunos sucesos, estamos muy interesados en dar si existe algún elemento adicional político que se esté dando, vamos a estar muy atentos; hasta ahora han sido hechos aislados pero sí tenemos ese interés de ver si existe un elemento político-electoral en esa región (…)”.



“No vamos a permitir que malandros se metan en la política ni que políticos anden de malandros, se va a marcar una división muy clara”, dijo.



