No hay dinero para atender peligroso socavón en Tlalnelhuayocan, dice Alcalde

El alcalde de San Andrés Tlalnelhuayocan, David Ángeles Aguirre, aseguró que el socavón registrado en la localidad de Rancho Viejo ya fue atendido por Protección Civil Municipal y Estatal, así como por geólogos, y aunque se realizaron acciones de manera provisional, dijo que se requiere realizar una obra para mitigar el problema.“El tema ya se atendió desde hace varios días, es una situación que se arrastra desde hace mucho pero que con las intensas lluvias el tema se ha agravado; de manera natural ahí llega el agua y más que socavón es un tipo deslave, se ha socavado porque el agua baja con mucha intensidad”, dijo.Sin embargo, vecinos de la zona recientemente exhibieron que tanto Protección Civil como el Ayuntamiento se han desentendido del problema , y ellos han tenido que cavar zanjas para desviar el agua pluvial y revestir de cemento para intentar controlar el socavón.Ángeles Aguirre dijo que debido al próximo cierre de su administración ya no se cuentan con los recursos para realizar la obra, por lo que pidió el apoyo del Gobierno del Estado para atender el deslave.Refirió que las lluvias intensas que se han registrado desde el paso del huracán Grace, son las que han provocado escurrimientos de agua que han agravado el deslave y han socavado.En este sentido, indicó que hay una vivienda que se encuentra en riesgo, pues el deslizamiento está cerca de la barda, aunque aclaró que la familia no ha sido evacuada, toda vez que no ha llovido y no están en riesgo por el momento, sin embargo, aseguró que en próximos días se reunirán con las personas afectadas.“Tenemos toda la intención y voluntad para poder coadyuvar a la familia y la zona, pero hay que ser comprensivos en el sentido de que estamos en un proceso de entrega-recepción y el tiempo y los recursos no nos favorecen”, comentó.Del mismo modo, expuso que buscará reunirse con la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, para solicitar apoyo para la elaboración de un proyecto que permita atender el deslave.Finalmente, aseveró que el Ayuntamiento podría instalar algunas tuberías que permitan encauzar el agua de los escurrimientos a zonas en donde no generen afectaciones.