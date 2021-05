Candidatos y colaboradores de campaña del partido político ¡Podemos! acusan al dirigente Francisco Garrido Sánchez de abuso de poder y de quedarse con los recursos que tienen que ser dirigidos para las campañas electorales.



Los colaboradores y candidatos a diputados locales y presidentes municipales en Veracruz definieron como una “burla” que el dirigente del partido haya comprado un autobús de primera clase para recorrer el Estado y les diga que no hay recursos para el pago de propaganda de las campañas políticas.



En este sentido, revelaron que ¡Podemos! se ha logrado consolidar como un proyecto serio, ya que cuenta con candidatos y candidatas capaces, responsables y profesionales, “de lo cual no nos queda duda alguna; sin embargo, no pensamos lo mismo del dirigente estatal”.



Y es que, a decir de los inconformes hasta el día de hoy miércoles 19 de mayo, es decir a media campaña, no ha entregado el recurso que le fue otorgado a mediados del mes de abril para apoyar a sus candidatos.



El acuerdo era que para promocionar y dar a conocer las candidaturas, se les otorgaría la propaganda, la cual hasta el momento no se ha mandado a hacer por el nulo apoyo económico o en el peor de los casos, aún le deben a los proveedores.



“En repetidas ocasiones, los candidatos se presentaron en las oficinas sin que los atendieran o argumentando que no hay recurso, mientras él se anda promoviendo por todo lo largo y ancho de nuestro Estado en su camión que compró para tal efecto, nos queda claro que dinero sí hay pero sólo lo está utilizando para sí mismo y que dicho dinero es para darse a conocer él”.



Aunque refirieron que los candidatos no están solos y que detrás de ellos se encuentra mucha gente que cree en el partido y en el proyecto, definieron como “injusto” que Paco Garrrido no cumpla con lo poco que prometió a los aspirantes.



“Nosotros dejamos todo para invertirle tiempo, dinero y esfuerzo; estamos trabajando ─o más bien dicho─ financiando a nuestros candidatos desde enero con la esperanza de que nuestro trabajo no sea en balde (sic) y que seamos remunerados y sobre todo, esperando que dé frutos nuestro trabajo ganando nuestro candidato”, expusieron.



A decir de los colaboradores, no es justo ni válido que las personas piensen que los candidatos están quedando mal en los pagos de sus propagandas que mandaron a hacer, ya que el compromiso era que el partido lo pagaría.



“No es responsabilidad de los candidatos, sino del presidente del partido, quien les prometió el apoyo cuando llegaran las prerrogativas, las cuales sí llegaron pero no así para los candidatos”, asentaron.



Ante el reclamo frecuente, señalaron, Francisco Garrido les dijo a los candidatos que consiguieran un patrocinador y prácticamente los dejó solos, “aun así seguimos trabajando. Habemos muchas personas detrás de esto, tristemente sólo nos utilizó este señor Francisco Garrido Sánchez”, finalizaron.