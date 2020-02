No hay esperanza de que gobierno atienda casos de insuficiencia renal en Tierra Blanca

El exdiputado local por Tierra Blanca, Tito Delfín, indicó que en el área de salud no se ve nada por parte del Gobierno del Estado o Federal, por lo que menos se tienen esperanzas de que actúen ante el alto número de casos de insuficiencia renal que se tienen en ese municipio.



El también exalcalde de ese municipio, quien en su periodo atrajo la atención por esa situación, ya que ese lugar es el que más casos de enfermos renales tiene en el Estado, recordó que en su momento el entonces secretario de Salud, Pablo Anaya, reconoció que no era un caso de atención médica, sino de salud pública.



Desafortunadamente, expuso, si actualmente no se ve ninguna acción en el tema de salud ni en el estado ni en el país, menos van a atender esa problemática.



Lamentablemente, dijo, no se ve para cuándo pudiera estar el tema de Tierra Blanca en la óptica de las autoridades.



Recordó que en su momento se hicieron investigaciones por parte de laboratorios de la Secretaría de Salud, que llegaron a la conclusión que uno de los factores es la poca cantidad de agua que se ingería.



Mencionó que, ante las altas temperaturas, la población consumía poca agua, pero sí muchos refrescos, lo que generó esa problemática.



No obstante, remarcó, las enfermedades son multifactoriales, pero al tener temperaturas de hasta 53 grados, eso ha incidido en el tema.