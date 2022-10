No hay estrategia clara en materia de seguridad en Veracruz: diputada

La diputada federal Maricarmen Escudero Fabre consideró que a dos años de que termine la actual administración estatal, no hay una estrategia clara en materia de seguridad en Veracruz, pues una cosa son las cifras que da el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y otra la realidad que viven los ciudadanos.“El discurso no va congruente con la realidad y es ahí que como ciudadano estamos conscientes de que lo que se está diciendo no es verdad”, pero entonces se deben tomar cartas en el asunto y exigir a las autoridades que cumplan su parte, pero también organizarse.Mencionó que las carreteras de la entidad son inseguras y eso lo pueden decir quienes viajan, porque todo mundo sabe de algún familiar o conocido que ha sido víctima de un hecho delictivo o lo ha sufrido en carne propia.Señaló que la falta de mantenimiento en las carreteras tiene también que ver, pues ha propiciado percances de vehículos y si alguien cae en un bache y se queda en la noche, eso ya le genera temor de ser víctima de un hecho delictivo.Indicó que también hay gente que sufre un percance, un asalto, y pasan horas y no aparecen cuerpos de seguridad.Consideró que no sólo es preocupante la situación en las carreteras de la entidad o en todo el estado, sino también en el país y aunque sea trillado “no se puede tapar el sol con un dedo”.Apuntó que combatir la inseguridad no sólo implica meter más policías, sino también capacitarlos y que los ciudadanos contribuyan para poner en marcha acciones como vecinos vigilantes u otras estrategias.La diputada federal subrayó que para ella la estrategia de la Guardia Nacional falló y por eso ahora se fortalece la presencia de militares, pero tampoco se cree que sea lo más adecuado.