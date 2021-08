No hay estudios que avalen combinar vacunas contra COVID, afirma Gobernador

No hay estudios que planteen que es seguro aplicarse dos biológicos diferentes contra COVID-19, por lo que es mejor no combinar dosis, expresó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al referir que serán más estrictos en los filtros para que no se presenten situaciones como la que ocurrió en Xalapa con el sector educativo.



Al exhortar a la población y en especial a los maestros que intentan vacunarse nuevamente con la vacuna Pfizer, a que no lo hagan, el mandatario dijo que aún no se sabe que efecto tenga la combinación de biólogos.



En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el Jefe del Ejecutivo del Estado señaló que el magisterio fue un sector “privilegiado”, pues recibieron la vacuna unidosis de CanSino desde abril pasado para regresar a su actividad presencial.



Por lo que no se debe repetir la situación que se presentó en Xalapa, donde docentes se vacunaron con Pfizer a pesar de tener la aplicación de Cansino, para evitar en el futuro problemas de salud, pues reiteró que no hay un estudio que confirme que es benéfico combinar vacunas.



“Todavía no está bien determinado cuál es el efecto de la vacunación de un tipo de vacuna y mezclarlo con otro tipo de marca, es decir, de dos farmacéuticas diferentes. Quien fue vacunado con las dos dosis o la unidosis, ya tiene la inmunidad técnica que específica cada vacuna y solo hay que seguir cuidando nuestra salud”, dijo.



Sin embargo, García Jiménez, adelantó que para evitar cualquier riesgo se reforzarán los filtros para la vacunación a ciudadanos de 18 años en adelante en el puerto de Veracruz que es donde se aplica esta semana.



“Lo que anunció el Delegado (de Bienestar, Manuel Huerta) y estamos completamente de acuerdo todos en que vamos a hacer más estrictos para que no suceda esto”, finalizó el titular del ejecutivo.