No hay fecha para apertura total de comercios en Coatepec

El director de Comercio en Coatepec, Gabriel Morales, indicó que aún no hay una fecha para la apertura total de negocios en el Pueblo Mágico, ante el número de contagios por COVID-19 que ya alcanza los 178 casos.



“Seguimos teniendo un alto número de contagios, es un futuro muy incierto para la economía de nuestro Municipio, por lo tanto, hemos tenido que estar en muchas pláticas con los prestadores de servicios y comerciantes”, dijo.



Y es que precisó que el mayor problema al que se han enfrentado algunos vendedores es al pago del arrendamiento de sus locales.



“Están cansados y afectados por la no apertura de sus establecimientos, siguen haciendo un esfuerzo, el problema más grave para los que tienen que arrendar locales y deben seguir desembolsado su dinero si quieren permanecer ahí”, acotó.



En este sentido, admitió que la Dirección a su cargo ha mantenido constantes reuniones con estos negociantes, pidiendo se capaciten en la desinfección de sus locales y en todos los protocolos de limpieza.



“En los últimos días hemos tenido más pláticas, pensando en fechas porque todavía no hay nada definido. A algunos prestadores de servicios se les está pidiendo que limpien sus espacios y desinfecten. Nosotros programar una visita para su desinfección con el área de salud. Se va a ofrecer una capacitación para quien lo requiera, darles los productos y que lo hagan, pensando que esto empiece a bajar y podamos hacer una apertura gradual en fechas próximas”, comentó.



Finalmente, explicó que una vez que se decida reabrir todo el comercio, se continuará reduciendo la participación de la gente para evitar aglomeraciones y exigiendo las medidas sanitarias.