No hay fecha para inaugurar Cuartel de Guardia Nacional en Coatepec

Aún no hay fecha para la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional que se construye en el municipio de Coatepec, informó el regidor octavo de Coatepec, Benjamín Sánchez Flores.El edil encargado de la Comisión de Seguridad indicó que el Gobierno Federal trabaja de manera “rápida” en la edificación de dicho cuartel, sin embargo, dijo que aún no se concluye, por lo que no hay fecha para la inauguración.“Fecha de inauguración aún no pero se trabaja de una manera rápida, el Ayuntamiento ya está haciendo lo que se nos pidió por parte del Gobierno del Estado”, comentó.Expuso que por parte del Ayuntamiento se labora en los requerimientos solicitados por la Federación, como el alumbrado y las mejoras en el acceso al inmueble.“Hay mucha coordinación, hay mucha apertura y voluntad, en algunos temas que se nos pidieron como Ayuntamiento se está apoyando, temas de alumbrado, de mejoras del camino para un mayor acceso al cuartel”, explicó.Por último, señaló que era necesaria la instalación de este cuartel en el Pueblo Mágico, ya que además de tener relevancia por su cercanía a Xalapa, es paso para arribar a distintos municipios.