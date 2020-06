No hay fecha para reabrir parque “Hidalgo”, en Coatepec

El director de Comercio en Coatepec, Gabriel Morales, informó que aún no hay fecha para reaperturar el parque municipal, no obstante, dijo que se analizan distintas propuestas para su funcionamiento en días posteriores.



“No hay fecha programada para una reapertura, estamos trabajando en algunas propuestas para su funcionamiento próximamente, hemos estado haciendo reuniones las distintas direcciones para proponer algo que conlleve toda la implementación de la seguridad”, detalló.



Entrevistado, señaló que los comerciantes de ese espacio público han solicitado que se reabra, sin embargo, aseguró que por el momento se les otorgaron permisos temporales para que se instalen en diferentes puntos de la ciudad.



“Ellos han sido responsables, nos han apoyado y hemos tratado de apoyarles también, se les otorgaron permisos temporales para que se instalaran en diferentes puntos que no afectaran tanto, porque en el parque definitivamente no, la concurrencia es mucho mayor”, comentó.



Asimismo, el funcionario municipal indicó que los bares, las cantinas y los expendios de bebidas alcohólicas han mantenido sus puertas cerradas, no obstante, aseguró que ya se prevén los mecanismos para reactivarlos una vez que se levante la cuarentena.



“Son los más responsables, los negocios de venta de cerveza, hasta la fecha no han podido abrir y estamos en contacto con ellos y buscando la forma de reactivarlos pronto”, finalizó.