No hay grupos armados en Tezonapa, asegura Alcalde

Luego de que se divulgara a través de redes sociales una fotografía donde supuestamente un grupo armado posaba en la entrada de Tezonapa, el alcalde Luis Arturo Sánchez García aseguró que es editada y no hay grupos de la delincuencia organizada en el municipio.



En la imagen, se observa en el letrero de "Bienvenido a Tezonapa" alrededor de 30 personas portando armas largas.



El Edil afirmó que ese tipo de situaciones dan "coraje" a la población.



"Cuando alguien suba algo a la red, verifique, nos pusieron una foto de bienvenida y un grupo armado, está toda pixeleada. No corresponde a lo que es Tezonapa y nos da bastante coraje, porque uno intenta sacar adelante al municipio y luego con cualquier foto se va para arriba".



Aseguró que la imagen no corresponde a la vegetación del municipio.



"El follaje no corresponde al follaje de ahí; así de fácil. Todos los muñequitos que pusieron ahí, están bien pixeleados y no corresponde", afirmó.



El Alcalde de Tezonapa aseguró que en el municipio no hay un grupo delictivo que opere en esta demarcación.



"Yo rechazo que haya grupos armados".



En días pasados, circuló la fotografía con el letrero de bienvenida al municipio que colinda con Oaxaca.