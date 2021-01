No hay hemodiálisis en Hospital Regional de Poza Rica, denuncian

Un grupo de pacientes del Hospital Regional de Poza Rica (HRPR) protestó este lunes por la falta del servicio de hemodiálisis, ya que esto les provocará serios problemas de salud.



La señora María Esther Burgos Hernández dijo que por la falta del tratamiento hay acumulación de toxinas en sus organismos, por lo cual han comenzado a presentar deficiencia en su salud, convulsiones y desvanecimientos.



Junto a ella, otros pacientes afirmaron que el equipo no opera por fallas, y se requiere desde el año pasado que la compañía Gifyt S. A, de C. V., que provee el programa de hemodiálisis a la Secretaría de Salud de Veracruz, resuelva el problema.



Se dio a conocer que esta empresa reportó la falta de una pieza para que el equipo funcione al cien por ciento.



El hospital, explicaron, atiendn a pacientes como mínimo hasta 3 veces por semana y creen que no se le ha dado mantenimiento a las máquinas, porque les redujeron el tiempo de atención.



Los pacientes dijeron tener miedo de perder la vida, porque ante la pandemia son también vulnerables al COVID-19.