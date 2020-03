En la víspera de la votación de los dictámenes de desafuero del diputado Erik Iván Aguilar López y la revocación del mandato del Alcalde y Síndica del Ayuntamiento de Actopan, los diputados de MORENA no recibieron “línea” del gobernador Cuitláhuac García, aseguró legislador José Manuel Pozos Castro.



Cabe destacar que la noche de este martes los diputados locales sostuvieron una reunión con el mandatario, de la cual se informó por redes sociales.



Al respecto, Pozos Castro expuso que el proceso de desafuero no es un tema del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo, aclarando que se abordó el tema de la agenda legislativa. “Yo en lo personal no fui a recibir línea”, dijo.



Información completa más tarde…