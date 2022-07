No hay locomotora eléctrica para sustituir al “Piojito”, expone dueño

El propietario del “Trenecito El Piojito”, Carlos David Escobar Martínez, pidió al Ayuntamiento de Xalapa una prórroga de un año para poder adquirir un vehículo eléctrico, tal como le exigen si desea prestar el servicio a los niños que acuden los fines de semana al parque Miguel Hidalgo, mejor conocido como Los Berros.Indicó que en México todavía no producen una unidad automotora con esas características, que ronda los 3 millones de pesos, lo que implicaría aumentar el costo del recorrido de 25 pesos a 100 pesos; de allí la petición de trabajar al menos un año con la actual "locomotora"."Que nos dé la oportunidad el Alcalde de un año para hacer uno nuevo, porque ahorita meter allí uno eléctrico, no hay en México. Hay que invertir 3 millones de pesos y hay que cobrarle a los niños 100 pesos mínimo el boleto y la economía de Xalapa no está para eso y no quiero robar a los niños", expresó.Al recordar que tiene tres años sin poder operar "El Piojito" en "Los Berros", acusó al secretario del Ayuntamiento, Ramón Antonio Ramos Niembro, de ser el que le impide brindar el servicio recreativo en dicho parque."Entonces lo único que pedimos es que nos den chance de un año para hacer uno nuevo y no quiero subir, ni robar a los jalapeños. Los niños xalapeños y las familias nos están hablando para ver cuándo vamos a empezar y de las recomendaciones que nos hicieron, llenamos todos los requisitos, pero menos el del tren eléctrico que no se puede comprar. No hay aquí en México", reiteró Escobar Martínez.Finalmente recordó que el trenecito es una tradición xalapeña con 56 años en esta área verde del centro de la ciudad, donde según él ha dejado toda su juventud, por ello apela a la disposición de la Alcaldía para ofrecer el servicio.