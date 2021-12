No hay más cambios en regidurías de nuevo Ayuntamiento de Veracruz

En la última sesión del año, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SRX-TEPJF) ratificó la asignación de regidurías del Ayuntamiento de Veracruz.Lo anterior, luego que la Sala Xalapa desechó la impugnación de la candidata a Regidora por Movimiento Ciudadano, María Teresa Aguilar Bravo, promovida contra el acuerdo del Organismo Público Local Electoral (OPLE) tras definir la representación proporcional en el Ayuntamiento porteño.Aguilar Bravo argumentó que con las regidurías se incurrió en una sobrerrepresentación al dejar sin espacio a Movimiento Ciudadano.Sin embargo, el análisis de la Sala Xalapa determinó que no existe una regla específica de rango constitucional que establezca de manera forzosa el cumplimiento de determinados límites de sobre y subrepresentación y por ende, no estaba obligado a realizarlos.De este modo, la ponencia de la magistrada Eva Barrientos Zepeda determinó que la quejosa evocó un principio inexistente, al no contemplar la Constitución tal sobrerrepresentación de un mismo partido en una comuna local.Hay que recordar que el Cabildo de Veracruz se conformará de seis regidores del Partido Acción Nacional (PAN), 6 de MORENA (Movimiento Regeneración Nacional) y uno más del Partido Revolucionario Institucional (PRI).Por MORENA ejercerán Sebastián Cano Rodríguez, Dolores Hernández Sarmiento, Daniel Martin Lois, Virginia Roldán Ramírez, y José Patricio Franceschy Marín y Lissethe Martínez Echeverría.El PAN asignó a Sonia Colorado Alfonso, Gianfranco Melchor Robinson, Gabriela Mercedes Aguirre Reva, Luis Enrique Beltrán Calderón, Aurora Luisa Alvízar Guerrero, Álvaro Espinoza Rolón.Y por último, por el PRI Belem Palmeros Exsome.