No hay más denuncias, “no necesariamente” sube violencia contra mujeres, afirma AMLO

Luego de que distintos organismos advirtieran que ha incrementado la violencia contra mujeres en sus hogares a causa de que están encerradas con sus agresores durante la contingencia por coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que al menos en las denuncias no ha habido un incremento.Asimismo, aunque comentó que no se pueden usar los mismos parámetros para medir la violencia familiar en México por la “cultura de fraternidad”, el Ejecutivo reconoció que habría “cifra negra” por estos casos.“Bueno, en el caso de la violencia en general y la violencia contra las mujeres nosotros no hemos advertido un incremento, desde luego la forma que tenemos de medirlo son las denuncias que se presentan, puede haber cifra negra pero en las denuncias no ha habido un incremento”, dijo durante la conferencia mañanera de este miércoles.Cabe destacar que a finales de abril pasado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que la violencia en México contra las mujeres no había disminuido a pesar de la Jornada Nacional de Sana Distancia contra el COVID-19."De los feminicidios, puedo decir que, básicamente, tenemos las mismas cifras que antes de la pandemia, prácticamente las mismas, sin embargo, con esta pandemia hemos estado con mucho mayor atención (...), tienen razón que muy muy poco a disminuido el número de feminicidios", dijo.Por su parte, el Presidente dijo que “no necesariamente” ha incrementado la violencia familiar.“Se partía del supuesto de que si se estaba más tiempo en las casas podía experimentarse, podía darse más violencia familiar. Esto no necesariamente está sucediendo porque no se puede medir con los mismos parámetros a todo el mundo. En México tenemos una cultura de mucha fraternidad en la familia”.“Existe machismo pero también existe mucha fraternidad familiar. La familia en México es excepcional, es el núcleo humano más fraterno, esto no se da en otras partes, lo digo con todo respeto, o sea, son de las cosas buenas que tenemos”, dijo.Por esto, aseguró que si se busca medir la violencia familiar en México con los mismos parámetros de otras partes del mundo, “no aplica del todo”.Finalmente, López Obrador comentó que en su momento se informará sobre la violencia contra las mujeres, “aclarando que es a partir de denuncias, porque no podemos hacerlo de otra manera”.