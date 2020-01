Hay escasez de medicamentos en el Centro de Salud de la Reserva Territorial, el cual atiende a por lo menos 16 colonias de Córdoba, señaló Rocío Zavaleta, representante de la organización Antorcha Campesina.



Además, en la colonia Margarita Morán, hay un médico para más de mil familias y acude un día a la semana, por lo que para poder ser atendidos deben recurrir a servicio particular.



La situación va de mal en peor pues tampoco tienen Seguro Popular y la mayoría son de escasos recursos, por lo que piden reactivar el ahora INSABI.



"No hay medicamentos, no hay atención médica, no hay nada, nos quitaron los servicios de salud y la gente no tiene dinero para pagar consultas médicas particulares", agregó.



Lamentó que no se esté dando prioridad al sector salud como se había prometido por parte del Gobierno Federal.