No hay medicinas en clínica 66 del IMSS de Xalapa, denuncia derechohabiente

A quien corresponda:Espero puedan apoyarme publicando mi queja contra el servicio ofrecido en la Clínica 66 del IMSS.En días anteriores, mi madre que es una persona de la tercera edad acudió (acompañada) a su cita en la UMF 66 del IMSS, en donde a pesar de la contingencia que se vive hoy en día por el tema del COVID (en esos días estaba vigente el semáforo rojo), ésta se encontraba saturada y sin las medidas adecuadas de protección, por lo que se tuvo que esperar un poco más de lo normal para pasar a la mencionada cita, ya que comentaron que no cuentan con personal suficiente para brindar una atención adecuada.El problema no fue esta situación, ya que al término de la consulta y al acudir por nuestros medicamentos nos percatamos de una fila larguísima que prácticamente le daba la vuelta completa a la explanada de la clínica. Por lo cual esperamos cerca de una hora para llegar a la ventanilla de la farmacia y que ahí nos dijeran que no había el medicamento, ¡es increíble, muy molesto y desgastante esta situación!No podemos entender cómo es posible que los directivos de la clínica al ver dicha situación no hagan nada para resolverla y cubrir nuestras necesidades como derechohabientes. Es importante mencionar que nos dijeron que regresáramos en una semana por el medicamento y aún siguen sin tenerlo en existencia.