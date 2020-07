No hay medidas para proteger de COVID-19 a personal de IPAX Xalapa, denuncian 

Psicólogo Joaquín Rosas Garcés

Director General de Al Calor Político

Presente



Por medio del presente, me permito solicitar a usted su apoyo a efecto de publicar en su prestigioso medio electrónico, la situación que actualmente se vive al interior del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX), tanto en Oficinas Centrales, (ubicadas en Avenida Gaspar Yanga No. 305, Col. Las Fuentes, C.P. 91098, tel. (228) 8418400, Xalapa-Equez., Ver.) y en los diferentes Destacamentos a lo largo y ancho del territorio veracruzano, la cual es la siguiente:



Derivado de la contingencia que vivimos en la actualidad y el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS –CoV2 (COVID-19) emitido por el Consejo de Salubridad General y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de marzo de 2020, no se hizo nada al respecto en este sentido, es decir, personal integrante del IPAX con enfermedades crónico degenerativas o de riesgo no fue remitido a resguardo domiciliario.



En Oficinas Centrales ha habido casos de personal que dio positivo a COVID-19, lo cual se hizo del conocimiento de la jefa de área correspondiente, sin que esta tomara cartas en el asunto, posteriormente dicho elemento dio positivo.



Otro caso es el caso de un compañero, mismo que con la sintomatología de la enfermedad estuvo laborando hasta que fue diagnosticado con COVID-19.



De igual forma en estos momentos las compañeras asignadas a la cocina, Gerencia de Facturación, Recursos Humanos, Gerencia Jurídica, entre otros, presentan tos y malestares interrelacionados con la sintomatología del COVID-19, sin que hasta el momento se tomen cartas en el asunto, deambulan por todas las instalaciones y en un momento pueden ser portadores de dicho virus, por lo cual solicitamos a las autoridades de salud estatal su apoyo a efecto de que se hagan esfuerzos en conjunto (autoridades – empleados del IPAX) con la finalidad de abatir el contagio a nuestras familias y a las familias de nuestros clientes, ya que si algún integrante de la familia IPAX es trasmisor de este virus, pues ponemos en riesgo a las familias de los demás.



No omitimos manifestar que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo en su TÍTULO CUARTO Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones, CAPITULO I Obligaciones de los patrones:



Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:XIX Bis. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria.



Por ello hacemos un llamado al Ing. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz y al Dr. Roberto Ramos Alor, Secretario de Salud y Servicios de Salud de Veracruz, para que intervengan y tomen cartas en el asunto, ya que apenas en días pasados implementaron el uso de gel antibacterial en la entrada, lo cual es una falta de atención hacia los demás argumentando que no había recursos para la compra.



Con este tipo de situaciones los directivos del IPAX están echando a la basura las medidas preventivas instauradas por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal.



En espera de la atención que se sirva prestar a nuestra solicitud y el apoyo de las autoridades correspondientes, agradecemos su apoyo para la publicación de nuestra inconformidad con relación a la forma de actuar de nuestros directivos, que tal parece que para ellos somos piezas reemplazables y no seres humanos que tenemos familias que dependen de nuestro trabajo, y que al final del día damos el mejor de nuestro desempeño en beneficio del pueblo y gobierno veracruzano, ya que en el caso de nuestros compañeros operativos laboran los 365 días del año sin importar las inclemencias climatológicas y el personal administrativo de igual forma laboran en los horarios establecidos sin importar que haya cuarentena sanitaria.



Atentamente,



(...)