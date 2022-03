No hay motivo para no vacunar a los de 5-11 años de edad: Gamboa Torales

La diputada federal panista, María Josefina Gamboa Torales, indicó que seguirán presionando a la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para que ya autorice la vacunación de menores entre los 5 y 11 años de edad.Al arribar al Centro de Salud "Gastón Melo", en Xalapa, donde acompañó a menores de edad que lograron amparos, dijo que no hay razones para que no se les aplique el biológico, total vez que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ya emitieron la recomendación de aplicárseles."La OMS y la FDA emitieron criterios y la COFEPRIS se basó en esos dos criterios para permitir la vacuna desde los 12 años, porque fue COFEPRIS la que la autorizó, entonces con ese mismo criterio, FDA y OMS dicen que desde los 5 años se puede, ¿por qué no hacerlo?", cuestionó.La legisladora por el Distrito de Veracruz Rural afirmó que la negativa del Gobierno Federal a inocularlos es porque "no quieren gastar en vacunas pero yo lo siento mucho, nuestro trabajo es defender a la gente y eso es lo que hay que hacer".Por ello comentó que la próxima semana ella y otros integrantes de la Cámara Baja acudirán a las oficinas de la dependencia reguladora para exigir que ya dé el aval, considerando la urgencia de aplicarles el biológico porque ya empezaron las clases presenciales."Si el Gobierno Estatal quiere seguir gastando dinero en pintar estadios de beisbol, que lo haga pero que no nos digan que no tienen dinero para comprar vacunas. Tienen que hacerlo y esa es la única explicación por la que no han abierto la vacunación de 5 a 11 años y los pequeños están en clases y están en riesgo", aseveró Gamboa Torales.Además, explicó que están esperando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva un recurso de contradicción de criterios de jueces federales, ya que algunos sostienen que no pueden autorizar la vacuna para los menores de los 5 años en adelante porque no hay una decisión de la COFEPRIS y otros togados, ponderando el interés superior de la niñez, han decidido que sí deben ser inmunizados."Hay contracción de criterios, la mayoría de los jueces los están negando con la razón jurídica que no está autorizada en el país la vacuna de 5 a 11 años pero no hay razón real para no autorizarla, ya que en todo el mundo se está aplicando", reiteró la diputada por el blanquiazul.