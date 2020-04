No hay motivo para subir precio de azúcar; hay suficiente: Empresario

Para el empresario Rodolfo Perdomo, la zafra no debe parar aun cuando estamos en contingencia por el tema del coronavirus, porque es una industria alimentaria fundamental; pero sobre todo, porque su ciclo es corto y no debe esperar.



No obstante, pidió que en estos momentos difíciles por esta pandemia, la industria azucarera mexicana debe ser solidaria y no aumentar los precios de este endulzante; luego que consideró que el bulto de 50 kilogramos que en estos momentos oscila entre los 800 y 850 pesos, “es bueno como precio de referencia para el pago de la tonelada de caña”.



Consideró que con el 1.6 millones de toneladas de azúcar que hay como stock (del ciclo azucarero pasado) y la producción de este ciclo 2019/2020 (que será de alrededor de 4.5 millones de toneladas de este endulzante), existe la capacidad para cumplir con las exportaciones que pidió EEUU, que son alrededor de 1.4 millones de toneladas de azúcar de caña.



Por lo que con esta referencia, señaló que no hay motivos para incrementar el precio del azúcar en los supermercados, ya que hay azúcar suficiente para enfrentar esta pandemia y sobre todo, buscar más ganancias aumentando el precio del bulto de 50 kilogramos en el mercado nacional.



Especular con el precio del azúcar, traería como consecuencia una escalada de precios en todos los productos como yogurt, pasteles, pan y todo lo que lleve azúcar, donde aprovecharán los edulcorantes hechos de maíz de alta fructosa para mejorar sus ganancias.



Al hablar sobre cómo enfrenta esta pandemia la empresa San José de Abajo, aseguró que lo está haciendo con responsabilidad, respetando los protocolos, mandando a descansar a más de 60 personas vulnerables, con problemas de diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, asma o problemas en vías respiratorias; pero sin dejarles de pagar, cumpliendo con la ley laboral.



Además, se establecieron filtros sanitarios a la entrada de la factoría, donde nadie puede pasar si no lo hace con cubrebocas, gel antibacterial, guardar la sana distancia, entre otras medidas dentro de la factoría y en los cortes de caña “pero parar la zafra es imposible, porque si se detiene la cosecha, la caña se seca y las pérdidas serían incuantificables. La zafra de este ingenio está programada para terminar en la primera semana de mayo”, concluyó.