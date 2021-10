No hay motivos para no ampliar vacunación a todos los de 12 a 17 años: Abogado

El abogado xalapeño Amilcar Hamal Reyes Guerrero afirmó que la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer es segura para menores de edad, pues ninguno de los cinco que recibieron la primera dosis del biológico el 14 de septiembre presentaron reacciones o efectos secundarios.Al acompañarlos al Centro de Salud "Dr. Gastón Melo", en Xalapa, por su segunda inmunización, consideró que no hay motivos para no ampliar la inoculación a todos los niños y adolescentes entre los 12 y 17 años, sin importar su condición de salud."Los padres de Familia están muy tranquilos, muy contentos. La primera dosis de la vacuna Pfizer no tuvo ningún efecto que pudiera poner en peligro la salud de los menores. El día de hoy asisten con más confianza y seguros que van a salir inmunizados y que esto van a prevenir también que puedan contagiarse de COVID", manifestó.El litigante insistió que es necesario que el Gobierno amplíe el esquema de vacunación a este grupo etario, pues con el regreso a clases también están en riesgo de adquirir el Coronavirus."No basta con que un menor esté vacunado, sino que sea colectivo. En el momento que el menor sea vacunado y sus compañeros sean vacunados, es en ese medida que todos vamos a tener tranquilidad, que los menores vayan con más confianza a clases presenciales", recalcó.Cabe recordar que este jueves, madres y padres con sus hijos entre estas edades, que ganaron amparos para ser inmunizados contra el COVID, fueron citados en dicho centro de salud para recibir la primera dosis. Se trata de aproximadamente 600, aunados a los que acudieron por la segunda inoculación.Hamal Reyes dijo esperar que una vez concluya la vacunación para los mayores de edad, comience a suministrar el biológico a los niños y adolescentes, calificando como discriminatorio que en el plan sólo se contemple a los que tienen alguna comorbilidad o si las niñas o adolescentes están en estado de embarazo."En estricto sentido sí (están siendo discriminados), ellos están de alguna forma apartando o haciendo la inoculación a una población selectiva. Esto no quiere decir que en su momento no se vayan a inocular a todos los menores. Sin embargo, los que no tienen algún padecimiento o comorbilidad, tienen que esperar el calendario que va a marcar el gobierno", expuso.A su decir, es evidente que sí hay suficientes vacunas de la farmacéutica Pfizer para suministrarla a todos los que tengan entre 12 y 17 años y refirió que son alrededor de mil menores los que ya han recibido al menos la primera dosis de este biológico, el único autorizado en México por la COFEPRIS para ellos."Sería de alguna forma muy sano que ya se inoculen a todos los menores de manera gratuita, es un derecho humano, es un derecho constitucional y criterios internacionales en materia de salud avalan los criterios de los jueces de distrito", mencionó.Por su parte, la abogada de Poza Rica, Janeth Yadira Rodríguez Acosta, destacó la dispocisión que han tenido los jueces federales para conceder de manera expedita los amparos promovidos para que menores de edad sean vacunados contra el COVID-19.Desde el Centro de Salud "Dr. Gaston Melo", en Xalapa, donde acompañó a 16 niños y adolescentes por su primera dosis y una más por la segunda, señaló que los togados procesan rápidamente las solicitudes, gracias a que ahora se hacen de manera virtual."No hay ninguna reticencia, estamos bien agradecidos. Si hay alguien honorable y humano son los jueces federales. Estoy muy agradecida, he estado en comunicación con los otros bufetes y la verdad los jueces federales se han aplicado y concedido en forma inmediata, así como dice la ley, expedita", manifestó.En la entrevista, indicó que están en proceso otras 50 peticiones de amparos de menores de la zona de Poza Rica, aclarando que el servicio legal es gratuito para los padres de familia que piden su apoyo, únicamente les piden el pago de los juegos fotocopias que deben adjuntar al expediente."Los metimos ayer y ahorita el juez inmediatamente, aprovechando la tecnología, todo lo está enviando vía correo electrónico. A lo mejor ahorita que regrese a Poza Rica ya me está diciendo que ya fue concedida la suspensión de plano", expresó.Rodríguez Acosta acotó que cada vez hay más tutores interesados en promover los amparos porque con el regreso a clases temen el contagio de sus hijos o algunos desean inmunizarse para tomar las prácticas académicas con más confianza."Si no toman esa experiencia (práctica de laboratorio), ya la pierden y no tienen otra oportunidad, es por eso que muchos jóvenes está requiriendo la vacuna por seguir en su desempeño. Yo traigo a jóvenes con excelencia académica, de diez, y ellos tienen el interés de regresar a sus aulas", puntualizó.La litigante acotó que seguirán recibiendo solicitudes para que más menores de edad sean inoculados contra el Coronavirus."Se siguen recibiendo solicitudes, de hecho hemos recibido solicitudes de Xalapa, tenemos dos amparos de aquí en trámite, y nosotros estamos tratando de ayudar a la mayor población posible, totalmente gratis", manifestó.Añadió que la mayoría de los jóvenes que han ganado amparos, con su asesoría jurídica, no tienen comorbilidades, sino que son personasquieren incorporarse a su vida cotidiana y actividades escolares sin ningún riesgo de contraer el SARS-COV-2.Mencionó que los traslados hacia Xalapa para recibir la vacuna corren a cargo de los padres de los niños y adolescentes, por lo que para evitar este gasto y considerando el mal estado de la carretera, solicitaron que los próximos beneficiarios sean atendidos en la Jurisdicción Sanitaria ubicada en Poza Rica.