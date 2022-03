No hay muertos por el Querétaro-Atlas, “no tengo motivo para mentir”: Mauricio Kuri

“Mi mayor compromiso es con la verdad. Los datos oficiales indican que hasta este momento no tenemos fallecidos por los condenables hechos del día de ayer”, confirmó el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, luego de la riña ocurrida la tarde de ayer en el estadio Corregidora, durante el partido Querétaro vs Atlas.A través de un video en su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que ha puesto a disposición del público toda la información verificada y lamentó que se estén difundiendo nombres e imágenes de personas supuestamente fallecidas, mismas que se ha confirmado que se encuentran vivas y recibiendo atención médica.“Por supuesto que entiendo que las imágenes de ayer son perturbadoras. La violencia irracional nos afecta y nos indigna. Lamentablemente se han difundido nombres e imágenes de personas en redes que se afirmaba habían fallecido. Hoy confirmamos que afortunadamente están vivas y recibiendo atención médica”.Informó que hay tres personas graves y se está trabajando para que se restablezcan.“De verdad, no tengo ningún motivo para mentir ni para esconder nada”.Mencionó que persisten los rumores y versiones malintencionadas que hablan de personas fallecidas, de las cuales dijo no se tiene registro.Por lo anterior, solicitó a quien cuente con algún tipo de información veraz que complemente o adicione a lo ya divulgado se comunique al teléfono 442-101-5205 en la opción 4, donde se está dando atención las 24 horas del día y los siete días de la semana.“Hoy más que nunca debemos de demostrar que una minoría violenta e iracunda no está representando a la sociedad queretana. Nuestros valores y nuestro respeto a la integridad humana”, concluyó.