No hay “nada tras bambalinas” en remoción de Delegado en Xalapa de Patrimonio del Estado

Bajo el argumento de ser una facultad del Ejecutivo del Estado remover de su cargo a todo personal de confianza que él considere, Belisario Reyes Herrera, director general de Patrimonio del Estado, confirmó el cese de Efrén Sarmiento Medina como delegado de esta dependencia en Xalapa.



Entrevistado en las afueras de las instalaciones de dicha dirección, luego que de “manera respetuosa” pidió a los reporteros salir de las oficinas “porque era un acto que no tiene nada que ver con la Dirección”, se le pidió información sobre esa decisión, de lo que dijo que no hay nada que ocultar ni hay nada tras bambalinas, “es una cuestión de gobernabilidad y como Director acato las instrucciones”.



De entrada, se le cuestionó sobre el impedimento del ahora exfuncionario para acceder a sus oficinas, dado que no ha habido el proceso de entrega-recepción, a lo que contestó que se tomó esa decisión porque él (Efrén Sarmiento Medina) ya no labora para la Dirección.



“Pero a él no se le está impidiendo el acceso, porque no ha hecho la entrega-recepción del área a su cargo”, argumentó. Sin embargo, se constató que ninguno pudo entrar a la oficina que tenía bajo su responsabilidad para iniciar el proceso administrativo correspondiente, por lo que se retiró del lugar.



De las denuncias sobre venta de lotes que se le achaca al ahora exfuncionario, sostuvo que dicha dependencia es susceptible de señalamiento de corrupción, en todas las administraciones se ha dado pero no en este caso, “de mi parte no tengo conocimiento y no es el motivo”, respondió.



De la información difundida en ese tenor, dijo desconocerlo y rechazó que haya “mano negra” en su destitución, “simplemente se acató la instrucción del Ejecutivo del Estado, eso es todo lo que puedo decir”.



Al referirse que el proceso de destitución le fue comunicado al empleado al momento de asistir a sus labores, mencionó que de acuerdo a la normatividad no se le tiene que notificar, por lo que planteó la necesidad de legislar sobre el particular para evitar el estado de indefensión en que se encuentra el trabajador de confianza, porque en ese estatus no tiene mayor derecho laboral, simplemente se hace la remoción y es todo lo que procede.



- ¿Iniciará un procedimiento administrativo en torno las denuncias de venta de lotes que se han evidenciado en algunos medios de comunicación?



- Es que no tengo conocimiento de esa situación. Cuando hay despojos y tenemos conocimiento, presentamos denuncias contra quien despoja, eso es lo que podría comentar.



- ¿En algunos medios de comunicación se filtró el número de las carpetas de investigación sobre denuncias de venta de lotes en contra de algunos dirigentes, qué nos puede comentar? Se le insistió.



- No tengo conocimiento de esas carpetas de investigación.



Aseguró que existe el compromiso de investigar dichas carpetas de investigación, “todo lo que sean actos de corrupción, actos de despojo de lotes y demás, invasiones, etcétera, todo lo demás que en el pasado inmediato, en las últimas 3 administraciones se suscitaron, esos problemas se investigarán. Pero en la actualidad, todo lo que genere un problema de corrupción se tiene que investigar.



Finalmente, reconoció que en el proceso de regularización y escrituración de predios ha habido omisión de parte de la autoridad correspondiente y se está trabajando en ese proceso.