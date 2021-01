No hay ni un concesionario señalado de corrupción, defienden Verificentros

Con cierres intermitentes en la calle Enríquez de la ciudad de Xalapa, concesionarios de Verificentros protestaron este lunes para rechazar que sea la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) quien se encargue del cobro de la verificación vehicular.



Por la mañana, los manifestantes llegaron al Palacio de Gobierno para exigir audiencia con el Gobernador y rechazar la modificación al Código Financiero y Código de Derechos del Estado.



De acuerdo con el presidente de la Asociación de Verificentros Ambientalistas por Veracruz, Alejando Huesca Sota, los concesionarios no están en contra del medio ambiente, sino del nuevo procedimiento que se pretende implementar, que traería más consecuencias en próximas administraciones.



“Imagínense que en esta administración nos dicen que somos amigos, cuando venga otra administración ¿ustedes se imaginan? Ellos se bajan del barco y nosotros seguimos. No queremos irlo a hacer a Finanzas (el cobro) de por vida”, dijo.



Refirió que si se trata de acabar con la corrupción, la alternativa no tiene sentido, ya que ningún concesionario ha sido señalado de malas prácticas.



“Que nos enseñen y sólo procedimiento administrativo por corrupción en contra de cualquier compañero de Verificentros o Centros de Verificación. Hasta el día de hoy no existe. También hablan que para el COVID-19, que supuestamente los recursos se van a destinar para el COVID-19”.



Esperando tener audiencia con las autoridades estatales, cerraron el centro por varios minutos. Además, a los automovilistas que se quedaron en el tráfico, les decían que obstruir la vialidad era para beneficio de ellos.



Al no tener respuesta, comentaron que buscarán hacer presión con cierre de vialidades en todo el Estado con la ayuda de los 300 concesionarios.