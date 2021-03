No hay ni una denuncia contra Marcos Isleño por agredir a mujeres: Abogado

Tras los señalamientos contra Marcos Isleño Andrade, precandidato a la Alcaldía de Medellín por el Partido Verde Ecologista de México, sobre presunta violencia de género, desvío de recursos y actos anticipados de campaña, su abogado, José Zárate, aclaró que no existe ninguna denuncia formal en su contra.



Por ello, nada lo imposibilita a continuar en la contienda interna y responsabilizó a militantes de MORENA de promover injurias, por lo cual ya existe una denuncia penal.



El representante legal del exalcalde comentó que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) no tiene registro de alguna denuncia formal por agredir a una mujer, pues de lo contrario, le impediría aspirar a una candidatura.



"Marcos Isleño nunca ha tenido una denuncia por ese carácter, por ser golpeador, ni atacar a alguna mujer y por lo tanto, tampoco ha llegado a un juicio penal en el que él haya sido sentenciado por esta razón, él no tiene ningún antecedente penal, ni en ese sentido, ni en ningún otro".



“Tan es así que todos saben que el OPLE estatal tiene un registro de personas que han actuado con violencia contra las mujeres y ese registro le permite al OPLE no registrar a una persona que quiera ser candidato de cualquier partido si tiene esos antecedentes", explicó.



Asimismo, rechazó que durante la gestión como presidente municipal, Isleño Andrade haya incurrido en anomalías.



Prueba de ello es que el Órgano de Fiscalización (ORFIS) tampoco tiene un procedimiento en su contra.



"Nunca hubo una denuncia penal ni administrativa y mucho menos hubo un juicio que hubiera llegado a una sentencia donde Marcos Isleño saliera culpable de los delitos que se le imputan falsamente".



En las últimas semanas, mujeres seccionales del mismo PVEM han pendido que no sea contemplado como candidato por los señalamiento de violencia de género, incluso la colectiva feminista "Las Brujas del Mar" se pronunció en este sentido, exhortando a la dirigencia nacional a que no incluyera en sus planillas a agresores de mujeres.