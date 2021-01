No hay ningún permiso para gasoducto en región Xalapa: Gobernador

No hay autorización para iniciar proyectos de gasoducto en Xalapa, Emiliano Zapata y Coatepec, confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al referir que en caso de que alguna empresa inicie con la colocación de ductos, incurriría en un delito grave y se procedería conforme lo marca la ley.



El gasoducto que cruzaría los tres municipios no cuenta con los permisos para su colocación, así como tampoco para su operación, señaló García Jiménez.



El Mandatario estatal expuso que se reunió con los empresarios, quienes encabezan este proyecto que se generó en otra gestión, sin embargo, reconoció que cuentan con otras alternativas.



En ese sentido, insistió en que no hay permiso alguno del Estado, así como tampoco por parte de las autoridades municipales, las cuales cuentan con el respaldo de su administración ante esta determinación.



“No hay permisos, yo creo que no se van a atrever a actuar sin permisos. Ellos tienen alternativas, para que vayan por otro lado, respetar la postura de los Alcaldes, no hay permisos”, insistió.



Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo reiteró que en caso de que se realicen trabajos por parte de la empresa para colocar los ductos, estarían incurriendo en un delito grave y se procederá conforme a lo que señala la ley.