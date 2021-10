No hay ninguna venganza en caso Rosario Robles, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró fue decisión del Poder Judicial el mantener a Rosario Robles bajo prisión preventiva porque en su administración no se persigue ni se denuncia a nadie por venganza, pues eso, además de ser inmoral, le restaría autoridad.“Es un decisión del Poder Judicial, de los jueces, de ellos depende y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza, nosotros no hacemos eso, eso es inmoral e indigno, eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral”.“De parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política y estos asuntos los trata en primera instancia la Fiscalía que es un poder autónomo y luego el Poder Judicial”.Ayer, Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles, acusó que detrás de la decisión de un Juez de Control de ratificar la prisión preventiva justificada contra la exfuncionaria federal hay una venganza política y una acción orquestada para mantenerla presa.En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que si el juez recibió una orden o actuó por consigna contra la exsecretaria de Desarrollo Social del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, debería ser sancionado.“En el caso de Rosario Robles, es un asunto del Poder Judicial, es el que resuelve y si el juez recibió una orden y actuó por consigna, debería ser sancionado, porque los jueces debería actuar con autonomía”.El Mandatario se pronunció porque se revise la actuación del juez en el caso de Rosario Robles, quien está presa en Santa Martha Acatitla por su probable participación en el delito de delincuencia organizada en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.“Sí (revisar al actuación del juez) y no nos corresponde a nosotros pero podría participar la Comisión Nacional de Derechos Humanos e internacional, se tiene que actuar por todos los medios cuando hay una inconformidad o se piense que hay una injusticia”, aseveró.