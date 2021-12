No hay nuevos permisos para locales en Plaza Clavijero, aclara Alcaldía de Xalapa

El subdirector de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, Oshman Seth Escudero Ramírez, reiteró que es falso que se estén otorgando nuevas licencias para locales en la Plaza Clavijero, por lo que culpó a los líderes de este mercado de estar ofertándolos sin tener autorización para ello.Explicó que no se están dando nuevas anuencias dado el cierre administrativo del actual Gobierno Municipal, por lo que aseveró que el anuncio que circuló en días pasados donde se ofertaban espacios comerciales allí no es cierto."Es importante mencionarle a la gente que no se dejen sorprender y que no van a obtener ninguna legitimidad por ese anuncio. En este momento no hay aceptaciones por el cierre administrativo (...) No van a tener ningún documento que los acredite como usuarios, es decir, no va a haber alguna cédula de mercados que los ampare en algún local comercial", insistió.Escudero Ramírez mencionó que la persona que ocupe un espacio en la plaza sin tener la autorización de usarlo, corre el riesgo de que su mercancía le sea retirada del lugar utilizado."No tiene nada que lo ampare como posesionario del local. Es la mesa directiva de Plaza Clavijero (la que está ofertando los locales), nosotros hemos tratado de desmentir esta situación. Hemos sostenido reuniones con ellos y se les ha dejado claro que no es posible hacerlo como lo están haciendo", puntualizó.El funcionario municipal dijo desconocer el monto en que están ofertando el otorgamiento de locales en dicha plaza, calificando como "rumores" y "chismes" la supuesta autorización por parte de la Subdirección de Comercio de cédulas para los nuevos locatarios."No es así, yo insisto y pido a toda la ciudadanía que lo demuestren (la mesa directiva), que demuestren que hay un aval, para nada y sí me molesta porque nos hemos conducido con honestidad, con lealtad a la ciudadanía, hemos hecho las cosas bien y no se vale que estén corriendo estos rumores", criticó.Oshman Seth Escudero Ramírez comentó que hasta el momento no han recibido alguna queja por parte de personas que hayan sido timadas con el ofrecimiento de un local; no obstante, afirmó que los días que le restan a la actual administración estarán atentos a recibir cualquier denuncia al respecto.