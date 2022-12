No hay pactos entre MORENA y panistas: Esteban Ramírez

El dirigente en Veracruz del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Esteban Ramírez Zepeta, negó que haya pactos en lo oscurito con militantes panistas, como lo aseguran diputados locales y senadores de Acción Nacional (PAN).Aseguró no tener comunicación con los dirigentes de los partidos políticos que no pertenecen a la coalición Juntos Haremos Historia, “yo no tengo acuerdos con nadie, al menos con los del PRI, PAN y PRD no tengo comunicación alguna”.Respecto a la posibilidad de que puedan aceptar a algunos diputados locales del PAN que tienen conflictos con su dirigencia, expuso que el respeto al partido ajeno es la paz y no piensa meterse en los procesos internos de cada instituto político.“Entre ellos se están peleando, los Yunes con los Rementería, los Yunes con los de acá…yo no me voy a meter, son cosas entre ellos; voy a seguir trabajando para consolidar la Cuarta Transformación en el Estado”.Aseveró que MORENA se reservará el derecho de admisión tal y como los estatutos lo marcan.“Aunque nuestro movimiento tiene las puertas abiertas para las personas de buena voluntad, que tengan una vida pública intachable y una moralidad muy bien reconocida por la ciudadanías”.