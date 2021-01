No hay paso hacia zona nevada, en el Cofre de Perote

Este domingo se registró la tercera nevada en el Cofre de Perote, con mayor intensidad que las anteriores, indicó la meteoróloga de la CONAGUA, Jéssica Luna.



Señaló que después de las 14:00 horas se reportó la caída de nieve en la parte alta del Cofre y no cesó hasta las 22:00 horas.



“Después de las 2 de la tarde cayó nieve en la parte alta del Cofre, por arriba de los 3 mil metros sobre el nivel del mar; a las 10 de la noche ya había cesado la nevada”, acotó.



Agregó que derivado de las bajas temperaturas, se registró además cencellada en algunas partes, todo esto asociado a la masa polar del paso del Frente Frío 27.



“Es la tercera nevada en el Cofre, aunque esta fue de mayor cantidad de nieve, en esta semana se prevé que no se tenga el ingreso de ningún frente frío y la probabilidad de agua nieve o nieve estaría bajando en el Cofre de Perote y en el Pico de Orizaba”, expuso.



Dijo que hasta el momento no hay reporte de que la nevada alcanzara la comunidad de El Conejo.



Por su parte, el director de Protección Civil Municipal, Carlos Gómez Díaz, informó que personal de esta dependencia y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) procedió al cierre del paso vehicular hacia esta zona del Cofre de Perote.



“Está muy peligroso el paso, al personal de Protección Civil le ha costado mucho poder avanzar, tuvo que hacerlo a pie; ya se ha cerrado el paso hacia la peña para que nadie se ponga en peligro”, dijo.