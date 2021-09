No hay permiso para obras en reserva natural Tapachapan: Alcalde de Coatepec

No hay permisos por parte del Ayuntamiento para lotificar predios en la localidad de Tapachapan, zona considerada como reserva ecológica, aseguró el alcalde Enrique Fernández Peredo.No obstante, activistas denuncian que en la zona se pretende edificar un fraccionamiento denominado “Los Buxos”, que será subdividido en 24 lotes.Al respecto, Fernández Peredo explicó que a su llegada al Gobierno Municipal se encontró con permisos de administraciones anteriores que autorizaban la venta de lotes en ese punto, sin embargo, ya no son efectivos y se requiere una actualización de los mismos.“Durante mi administración no hemos autorizado lotificación alguna en ese punto, de administraciones anteriores hay un permiso añejo donde se autorizaba la venta de algunos lotes, sin embargo, por lo mismo que ya están antiguos estos permisos se requiere de renovación, de actualización”, dijo.Agregó que el tema nunca se ha turnado a Comisión con los ediles, por lo que pidió a la ciudadanía no dejarse sorprender y adquieran algún terreno que se les ofrezca en esa zona.“Le pido a la ciudadanía que no se deje sorprender porque muchas veces adquieren y compran problemas, no cuentan con los permisos para la lotificación. Cada cambio de administración hay gente que se aprovecha para decir que están vendiendo lotes”, detalló.Sin embargo, aseguró que no es el único caso de venta de lotes sin permisos que se tiene, pues en Bella Esperanza y El Grande se ofertan terrenos a bajo costo.“No es el único caso que tenemos, también tenemos identificados en Bella Esperanza, en la zona de El Grande donde se están ofertando terrenos a bajo costo y mucha gente por la necesidad los compra, antes de que compren que se acerquen a Desarrollo Urbano, ahí les dicen si hay permisos o no”, finalizó.