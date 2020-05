No hay problema si no pasa iniciativa para modificar presupuesto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay problema si la Cámara de Diputados no aprueba su iniciativa para poder modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación para enfrentar la crisis económica y del coronavirus, porque dentro de la ley hay márgenes para hacer resignaciones.



“Les estamos pidiendo es autorización para eso (reasignaciones), no para endeudarnos, antes ni leían lo que les enviaban, ni debatía, son cuestiones políticas, si no se concreta no hay problema, tenemos margen dentro de la ley para hacer los ajustes”, estableció el mandatario.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que el objetivo de su iniciativa es que el Congreso conozca cómo va a enfrentar la crisis sanitaria y económica, dando atención prioritaria a los más necesitados y los más pobres.



Aunque reconoció que ahora será más difícil que la oposición le apruebe una iniciativa, porque se acercan los tiempos electorales y todo se politiza, el Ejecutivo dijo que también busca que el Legislativo apruebe la extinción de fideicomisos y de fondos para que Hacienda recoja todo ese dinero, que es del pueblo y que se utilice para reactivar la economía.



Sobre el bloque opositor que se ha formado en el Congreso para no aprobar su iniciativa presupuesta, el mandatario dijo que es legal pero dijo que en el fondo le apuestan a que fracase la Cuarta Transformación, “eso es lo que los tiene inquietos”.



“Pensaron que iba a ser todo demagogia, ahora que es en serio ya no les gustó y esa es la oposición que estamos enfrentado pero hasta eso la gente está ayudando y los mismos opositores no han actuado de manera lepera o subversiva”.



“El que llamen a agruparse para enfrentar al Gobierno es legal y legítimo, eso es la democracia, que haya criticas está bien, sólo en las dictaduras no se puede criticar”, dijo.