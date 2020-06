No hay pruebas de que feministas vandalizaran iglesias de Xalapa: Instituto de las Mujeres

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Xalapa (IMMX), Yadira Hidalgo González, señaló que no existen pruebas de que las pintas realizadas la madrugada del lunes en los templos religiosos hayan sido realizados por feministas.



"¿Y sí fueron feministas? Porque yo no he visto ningún grupo que haya dicho ‘yo lo hice’; se supone porque decían cosas así pero yo no sé si son feministas, yo no tengo conocimiento".



Comentó que a nadie le gusta que pinten su casa, por lo que dijo, es una situación que tiene que verse con mucho cuidado, pues desconoce que grupos feministas estén haciendo llamados a manifestarse o a llevar a cabo estos actos.



"Creo que es una situación que yo miraría con mucho cuidado, porque nadie está llamando a una manifestación feminista de ninguna manera, estamos trabajando de muchísimas formas. Yo usaría otros métodos, hay otras chavas que no y van a usar otros métodos, a mí no me gustan".



Es preciso mencionar que templos religiosos amanecieron pintados el día lunes con mensajes a favor del aborto y en contra de la violencia hacia las mujeres, lo que provocó el disgusto de representantes religiosos, mismos que solicitarán las investigaciones a las autoridades correspondientes para dar con los involucrados.