No hay que arrastrarse por dádivas: Obispo de Orizaba

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, pidió no escuchar voces que solo buscan dañar, desorientar o mentir.



"Hoy tenemos muchas voces que nos hablan; hay muchas voces que nos pueden orientar o desorientar. Hoy escuchamos mucha gente que dice tener la verdad, hay mucha gente hoy que a través de la distorsión de la verdad y a veces de repetir mentiras y repetir las mismas frases, logran que la gente les crea", dijo.



El prelado expresó que todo ser humano debe buscar la voz del “Buen Pastor” en todos los temas como por ejemplo: el valor de la vida, el valor del matrimonio, sobre la identidad sexual, la riqueza de la educación integral, el valor de la persona y su dignidad sobre los auténticos derechos humanos, la justicia, paz, el desarrollo de la persona, la economía, la salud.



"Sobre la esperanza cristiana, no la esperanza barata que se ofrece al ton ni son, sobre la caridad y es que los cristianos no podemos dejarnos llevar por cualquier voz", dijo.



También pidió a los fieles no dejarse arrastrar por dádivas, ni dejarse llevar por la idea de que el desarrollo integral de la persona se resuelve con dádivas,pues cada ser humano tiene la capacidad de salir adelante con la ayuda de Dios.



Finalmente expresó que ningún buen cristiano tiene que maquillar la realidad ante los problemas, sino debe reconocer que con la enseñanza y gracia de Dios se pueda salir adelante de las diferentes problemáticas.