No hay que estigmatizar a quienes quieran sumarse a la 4T: Ríos Uribe

El diputado por MORENA y presidente del Congreso de Veracruz, Rubén Ríos Uribe, no descartó la posibilidad de crear alianzas con los partidos políticos que sumen al proyecto de la “Cuarta Transformación” para el próximo proceso electoral.



"Hay personas valiosas en todos los partidos y no podemos estigmatizar a un partido y si realmente los cuadros quieren venir a abonar en esta Cuarta Transformación. Yo creo que sí, el partido que sea, habría que analizarlo. Yo creo que es el criterio de las cúpulas partidistas".



Ríos Uribe consideró que en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) existen cuadros valiosos y serían bien recibidos si se continuara con la ideología obradorista.



Además, el Diputado local por el distrito XIX de Córdoba señaló que ante las especulaciones de coaliciones entre PAN, PRI y PRD, el pueblo de Veracruz sabrá qué es lo mejor para el Estado, pues dijo, ya quedó cansado de saqueos y despilfarro.



"El pueblo de Veracruz está muy politizado, ya no es tan fácil engañarlo y creo que el pueblo de Veracruz quedó cansado de tanto saqueo y despilfarro público. Desde el Congreso estamos vigilando que haya una correcta aplicación de los recursos públicos y que se vean beneficios para el pueblo de Veracruz".



Asimismo, ante las especulaciones de que pudiera contender para la presidencia municipal de Córdoba, el legislador mencionó que esperará los tiempos para tomar una decisión.



"No me descarto pero hay que esperar los tiempos y sobre todo responder al pueblo de Veracruz", concluyó.