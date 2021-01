No hay que temer a las vacunas contra COVID, pide Médico

Las vacunas contra el COVID-19 no deben generar incertidumbre o temor, pues sería peor padecer coronavirus, dijo el especialista en alergología e inmunología, Abraham Alamilla Olguín.



El médico pozarricense destacó que ha avanzado la ciencia y la medicina en la lucha contra la pandemia, y las dosis contra el virus que ya están en México salvarán vidas.



Ante efectos secundarios que pudieran surgir con la vacuna, aclaró que son peores las secuelas del COVID-19: problemas neuromusculares, neuropsiquiatras, cardiacos y pulmonares.



Asimismo, para quienes ya se enfermaron de coronavirus, pidió a la población hacerse un estudio pertinente, ya que las secuelas que pueden tener solución, si se atienden a tiempo.



Alamilla Olguín previó que al final del 2021 se pueda regresar a las actividades presenciales.



“Las vacunas hay que ocuparlas, no hay que tenerles miedo. Para quien sea alérgico, puede acudir con su médico y prepararse previo a una reacción, la cual no podrá ser grave”.