No hay queja ante instancias municipales sobre presunto acoso a becarias: Alcalde

El alcalde de Banderilla, Juan Manuel Rivera González, aseguró que no hay ninguna queja o denuncia ante el Instituto Municipal de la Mujer, el DIF Municipal, Presidencia o en la Contraloría Interna sobre acoso u hostigamiento sexual por parte de becarias del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro en contra de algún funcionario municipal.“Lo que yo conozco es un oficio que llegó a la Secretaria del Trabajo, que desconozco por qué ahí. Debería ser en otra instancia, en delitos cometidos por servidores públicos. Desconozco si es una denuncia como tal o si alguien la firma”.“Lo que puedo decir de parte del Ayuntamiento es que hasta el día de hoy ni el Instituto de la Mujer, ni DIF Municipal, ni Presidencia o en la Contraloría Interna que es quien ve esos temas, tenemos un acercamiento por parte de alguna becaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro”, explicó.Lo anterior, al ser cuestionado sobre los señalamientos de beneficiarias del programa en contra del director de Obras Públicas, Marco Antonio Morales Padilla.Dijo además que desde diciembre del año pasado, el programa finalizó en el Ayuntamiento, por lo que a partir del mes de enero de este año ya no se tienen becarios.Sin embargo, aseguró que el Ayuntamiento se encuentra con las puertas abiertas para aclarar la situación y en caso de que se comprueben los señalamientos tomar cartas en el asunto.“Jóvenes (Construyendo el Futuro) no ha habido este año. El programa se acabó en diciembre del año pasado y por eso se nos hizo rara la situación. Sin embargo, estamos con las puertas abiertas y esperando que si es un hecho real, que sería muy lamentable, se tomarían cartas en el asunto, estamos esperando”, aseveró.