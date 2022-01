No hay queja formal de policías municipales de Orizaba: Regidor

El regidor primero del ayuntamiento de Orizaba, Martín García Limón, aseguró que no hay una queja formal de parte de policías municipales en referencia a que se les estuviera obligando a firmar contratos por tres meses, tal y como se ha ventilado a través de redes sociales.En entrevista apuntó que preguntó a las áreas correspondientes y se le informó que lo que se está haciendo en este momento en la Policía Municipal es actualización de documentación."Los compañeros tienen que decir si siguen viviendo en el mismo domicilio, quienes siguen siendo sus beneficiarios, entonces no tiene nada que ver con lo que se ha manejado de que van a perder alguna antigüedad; es solamente una actualización de sus expedientes".Aunque fue claro al decir que los policías son trabajadores de confianza del Ayuntamiento, y que todo empleado de confianza puede ser contratado por 3, 6 o 12 meses."En todos los ayuntamientos, como ustedes saben, hay personal de confianza y sindicalizado, el sindicalizado es personal permanente que tienen un contrato colectivo firmado en el ayuntamiento, sin embargo todos los demás que devengamos un salario del Ayuntamiento somos personal de confianza y por lo tanto tenemos un contrato que se firma por un mes, 3 meses, 6 meses o hasta un año.-¿Es mentira que se les esté obligando a firmar un contrato por 3 meses?--No puedo decir si es mentira o no porque no lo conozco, porque a mí nadie me ha dicho de manera particular o directa esta situación. Lo que sé es que oficialmente es una actualización de documentos.A pregunta expresa si se les está contratando a los policías con el mismo salario de la pasada administración, dijo desconocer los montos que ganan los elementos policiacos. "Considero que van a seguir teniendo un salario digno, y considero que el salario no debe de ser menor a lo que percibían".También destacó que se hará próximamente una visita a la Inspección de Policía para conocer cuáles son las inquietudes de los elementos. "Si hubiese alguna inquietud estaremos ahí con ellos para que nos la hagan saber".Resaltó que en este momento hay 245 policías municipales y 83 guardias municipales.