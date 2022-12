No hay quejas de empleados de ayuntamientos por falta de aguinaldo

Este martes vence el plazo que tienen los patrones para pagar el aguinaldo y hasta el momento en los 212 ayuntamientos no hay queja de empleados por incumplimiento de esa obligación.Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, diputado presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal del Congreso del Estado, reconoció que al menos 3 ayuntamientos solicitaron autorización para contratar créditos para pagar los aguinaldos, pero las peticiones se desecharon.Dijo que se trata de algunos alcaldes “despistados” que creían que las participaciones federales de diciembre contemplaban recursos para el pago de esa prestación de fin de año.Por ello, tuvieron que ajustar su presupuesto para garantizar el pago de aguinaldos a los trabajadores.“No tenemos reportes de que haya retrasos o falta de pago de aguinaldos, no tenemos ninguna notificación al respecto”.Expuso que extraoficialmente se sabe que la gran mayoría de los ayuntamientos han cumplido cabalmente con el pago del aguinaldo.Insistió que no hay reportes de incumplimiento de pagos, pero la actual Legislatura tiene la obligación de hacer un llamado a las autoridades municipales a que cumplan con esa obligación.