No hay quejas por permisos COVID negados a trabajadores: Dorheny García Cayetano

La secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Dorheny García Cayetano, señaló que hasta el momento no hay quejas de trabajadores que hayan denunciado la negativa de las empresas a concederles el permiso por tener COVID-19 o sospechas de haber contraído la enfermedad."Todavía no nos han llegado (quejas) en esos casos, por ejemplo hemos visto en medios pero a nosotros no nos han llegado, es lógico que si tienes síntomas, pues nisiquiera es prudente o consciente de tu parte ir a otro lado a contagiar gente, eso habla mucho de la responsabilidad personal", expresó.En entrevista desde el Palacio Municipal de Xalapa, donde presenció la instalación de la Comisión Edilicia de Juventud, calificó como un "sinsentido" pensar que los dueños de los negocios o patrones están obligando a los empleados a acudir a sus lugares de trabajo a pesar de estar contagiados de Coronavirus."Es un sinsentido pensar que el sector patronal está obligando a que las personas vayan ya con síntomas", expuso al añadir que de debe seguir cuidando la sana distancia al momento de hacer una fila porque dijo haber observado que muchas personas no la respetan."En las instituciones hay ciertas medidas de protección, incluso el tema del gel antibacterial, los cubrebocas en todo momento", puntualizó la titular de la STPSP y dijo que cualquier queja se debe presentar ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o el área de Inspección."Estamos convencidos de que no podemos cerrar servicios, eso no lo podemos hacer porque eso implica que también los privados cierren con nosotros porque nosotros les ofrecemos servicios tales como los litigantes que dependen de que las instituciones estén abiertas, si tenemos las puertas cerradas pues muchos profesionistas dejan de tener ingresos", enfatizó García Cayetano.Indicó que hasta el momento han recibido una queja contra una empresa en la que los empleados acusaban que les habían dejado de pagar durante la pandemia pero luego de una revisión, se constató con los recibos de nómina, que no era cierto.Señaló que si bien hay filas para poder practicarse la prueba y así solicitar la incapacidad; la alta tasa de vacunación permite que la enfermedad no sea letal."La mayoría está optando por sacar estos permisos de incapacidad en línea, al menos en las dependencias que yo he visto nadie les obliga a ir si tienen síntomas porque también los empleadores no quieren hacer un paro total, es decir, no pueden permitir que siga yendo la gente enferma porque va a contagiar al resto del personal, a ellos mismos incluso", manifiestó.