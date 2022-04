No hay razón para crear autodefensas en Veracruz, no se permitirán: SSP

El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, señaló que a pesar de algunos hechos que se han dado en la zona centro del Estado el año ha empezado muy bien en el tema de seguridad.Indicó que en este primer trimestre del 2022 han disminuido los homicidios en comparación con el mismo lapso de 2021."Hemos empezado muy bien, tenemos la disminución de homicidios en este mes a comparación del año pasado. Aquí bajó un 27 por ciento de lo que tenemos detectado. Entonces así vamos, vamos bien en el tema de seguridad", apuntó.Sobre el enfrentamiento ocurrido la mañana de este martes en el municipio de Acultzingo, mencionó que los elementos de la SSP respondieron a una llamada de una persona lesionada por arma de fuego y al llegar hubo sujetos que atacaron a los oficiales y éstos tuvieron que responder.Agregó que hechos como ese no pueden ser pretextos para que haya las denominadas autodefensas, pues no se permitirá esa figura en esta administración y ya quedó claro que a quien se le encuentre armado se le detendrá.A pesar de la privación de libertad de una persona en el municipio de Magdalena este mismo día y la desaparición de un taxista de Orizaba en días pasados, el titular de la SSP descartó que esta región sea un foco rojo en materia de seguridad.Comentó que el caso de privación de libertad ya estaba en manos de la Fiscalía, que estaba investigando esos hechos, lo mismo que el caso del taxista.Gutiérrez Maldonado señaló que el día que quieran los taxistas de la región los puede recibir, pero incluso recientemente se reunió con ellos y no le comentaron que se sientan inseguros.