No hay recursos ni lugar para reubicar a colonos cercanos al Cerro del Estropajo

La Secretaría de Protección Civil dictaminó que el Cerro del Estropajo del municipio de Tlalnelhuayocan es de alto riego, confirmó la alcaldesa Fanny Alejandra Muñoz Alfonso.Expuso que se ha notificado a los habitantes de la colonia Ejidal, que se ubica justamente abajo del Cerro, del peligro natural que se corre pero el Ayuntamiento no tiene la solvencia económica para proyectar una posible reubicación.“Desafortunadamente, el Ayuntamiento no cuenta con un terreno ni un espacio (para reubicarlos) pero tenemos que generar las condiciones a la brevedad para poderle dar solución”.Como autoridad municipal dijo estar consciente del deterioro del Cerro del Estropajo y una de las medidas es evitar más asentamientos humanos en el lugar.Ante la temporada de lluvias de este año, la Alcaldesa descartó que con las precipitaciones pluviales se acreciente el riesgo para los habitantes de la colonia Ejidal.“Por ahora no. Por ahora hemos estado al pendiente, cada vez que tenemos este tipo de fenómenos naturales (lluvias) que últimamente han sido constantes, hacemos brigadas en las que damos rondines, tenemos redes vecinales que también nos van informando sobre situaciones de riesgo, sobre todo los deslizamientos, los árboles, postes, cables (…) Entonces procuramos darle atención inmediata. Es importante resaltar y mencionar que los medios que nosotros tenemos son insuficientes. No tenemos vehículos suficientes para poder darle seguimiento a todo esto”.Recordó que hace más de un mes hubo un deslizamiento de tierra en el Cerro del Estropajo a causa de una avería en la red hidráulica de la Comisión Municipal de Agua de Xalapa (CMAS), que sólo causó afectaciones en cinco viviendas.Expuso que la entidad paramunicipal se comprometió a reparar los daños de las viviendas.